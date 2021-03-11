Депутату Госсовета РТ высказали порицание из-за непредоставления результата теста на COVID-19

Фото: Илья Репин (архив)

Депутату Госсовета Татарстана Марату Галиеву высказали порицание за то, что после возращения из-за границы он не заполнил на портале госуслуг анкету для прибывающего в Россию и не предоставил сведения о результатах теста на COVID-19. Его также предупредили о недопустимости подобного нарушения в дальнейшем.

«Целиком и полностью осознаю степень вины и уровень своей ответственности как депутата Госсовета», — заявил Галиев. По его словам, он раскаивается в своем поведении.

Депутат принес публичные извинения и направил в адрес татарстанского Управления Роспотребнадзора соответствующее письмо. Галиев добавил, что готов понести наказание в соответствии с действующим законодательством.

Комиссия по соблюдению Правил этики депутата Госсовета прошла сегодня после обращения главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по РТ на 15 января, с момента открытия авиасообщения с другими странами татарстанцев оштрафовали на 2 млн рублей за непредоставление результата теста на COVID-19 после возвращения из-за границы.

Татьяна Демина