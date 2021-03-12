В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом немного улучшилась. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Однако ситуация по-прежнему остается тревожной из-за появления новых штаммов. Поэтому необходимо постоянное внимание и гибкость системы, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в России выявили 9 270 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 006 человек. Число заболевших за все время выросло до 4 360 823 человек, а выздоровевших — до 3 959 533 человек. Умерли от COVID-19 459 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 90 734 человека. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился до 0,86.

Вчера глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что пока отказываться от масочного режима в стране нельзя, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом.

Татьяна Леухина