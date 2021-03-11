Четвертая российская вакцина от коронавируса «Мир-19» может появиться в этом году

Четвертая российская вакцина от коронавируса «Мир-19» может появиться уже в этом году. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА академик РАН Рахим Хаитов.



По его словам, эффективность препарата продемонстрируют во второй фазе испытаний: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы максимально быстро ее провести. В доклинике препарат продемонстрировал очень высокую эффективность и безопасность. После будем регистрировать. Хочется надеяться, что в этом году, в ближайшее время».

Первая фаза клинических испытаний должна завершиться к середине марта.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, регулятор ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса — от американской корпорации Johnson & Johnson.

Маргарита Головатенко