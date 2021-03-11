В Нижнекамске прививку от COVID-19 можно сделать на дому

В Нижнекамске жители могут пригласить медработника на дом, чтобы сделать прививку от COVID-19. Об этом рассказали начальник управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев и замглавврача по эпидемиологическим вопросам НЦРМБ Елена Пискарева.

Для этого нужно обратиться к участковому врачу, который определит, показана ли вакцинация конкретному больному, уточнили специалисты, отвечая на вопрос нижнекамца о том, что делать, если его мать — лежачая больная, и по этой причине не может прийти и сделать прививку от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также есть возможность позвонить по телефону 8 (8555) 24-40-03 (контакт-центр), рассказать, по какой причине пациент не может самостоятельно явиться в прививочный кабинет. Обращение зарегистрируют и передадут его в участковую сеть, передает телеканал «НТР 24».

Завтра, 12 марта, в Нижнекамске откроются пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах «Сити Молл» и «Лента». Там жители города смогут привиться первым компонентом вакцины от COVID-19. Второй компонент вакцины можно получить в поликлинике по месту жительства.

