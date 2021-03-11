В Набережных Челнах в ТЦ «Омега» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в торговом центре «Омега» открылся пункт для проведения вакцинации от коронавируса. Прививку могут сделать лица, достигшие 18 лет и старше.

Для получения второй дозы препарата «Спутник V» привившемуся в ТЦ челнинцу необходимо посетить поликлинику, медицинская бригада которой ввела ему первый компонент.

Процедура вакцинации проходит в специально отведенном месте. Перед прививкой желающих осматривают и регистрируют медицинские работники. Предварительная регистрация не требуется, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Вакцинация в ТЦ «Омега» проходит ежедневно с 13.00 до 19.00 в порядке живой очереди. При себе желающим сделать прививку от коронавируса необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.



Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на 11 марта в Набережных Челнах вакцинировались 14 379 человек. Из них второй компонент «Спутника V» получили 8 414 челнинцев.

Всего в Татарстане вакцину от COVID-19 получили 97 127 человек. Вторую дозу препарата ввели 41 477 татарстанцам.



Татьяна Демина