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В Татарстане еще четыре человека умерли от COVID-19

18:17, 11.03.2021
В Татарстане еще четыре человека умерли от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От коронавируса умерли мужчина 1961 года рождения и три женщины 1937, 1947 и 1957 года рождения.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)


За весь период в Татарстане зарегистрировано 375 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19. Всего на 11 марта в Татарстане выявили 18 534 случая коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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