В Татарстане еще четыре человека умерли от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От коронавируса умерли мужчина 1961 года рождения и три женщины 1937, 1947 и 1957 года рождения.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)



За весь период в Татарстане зарегистрировано 375 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19. Всего на 11 марта в Татарстане выявили 18 534 случая коронавируса.