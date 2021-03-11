В мировой заговор вокруг COVID-19 верят 5,5% татарстанцев

Фото: Илья Репин

Большинство татарстанцев опасаются побочных эффектов вакцины



57,1% жителей Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. Такие данные были получены в ходе исследования по теме «Восприятие кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) жителями Татарстана». Его подготовило ИА «ПромРейтинг».

Опрос был проведен с 8 февраля по 9 марта 2021 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей интернета из Татарстана. В выборку вошли 600 случайных респондентов. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными поисковыми системами и социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных сетей, сообщают авторы исследования.

Вы планируете привиться от коронавирусной инфекции?



Так звучал один из вопросов для респондентов. У жителей республики сформировались разные мнения на этот счет. 18,6% респондентов находятся в раздумьях. 8,2% участников исследования ответили, что планируют сделать прививку, но позже. Прошли вакцинацию уже 5,7% людей. В скором времени прививку сделают 4,2% населения.

Как лично вы относитесь к обычным прививкам?



На данный вопрос от специалистов 42% респондентов ответили положительно. И только 10,6% отрицательно. При этом 13,1% опрашиваемых ответили, что скорее положительно, а 12,9% сказали, что относятся к прививкам избирательно. 12,1% жителей республики заняли нейтральную позицию.

Основной причиной, почему россияне на фоне жителей других стран не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса, исследователи выделили «опасение побочных эффектов от созданной в спешке вакцины». 70,8% участников выборки назвали этот вариант. Также люди не верят в эффективность вакцины. За этот вариант проголосовало 51,3%. На третьем месте по популярности ответ, что респонденты уже переболели.

Основной причиной, почему россияне на фоне жителей других стран не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса, исследователи выделили «опасение побочных эффектов от созданной в спешке вакцины». Фото: Максим Платонов

Кроме того, 56,5% людей слышали о тяжелых побочных эффектах вакцины от коронавирусной инфекции. Ничего не слышали о подобном 33,1% населения.

При этом около шестидесяти процентов опрошенных татарстанцев хорошо осведомлены о месте и способе получения вакцины от коронавирусной инфекции. Примерно 10% опрошенных плохо представляют себе место и способ получения вакцины, а вообще не знают об этом 22,3% респондентов на момент проведения опроса.

Больше всего люди узнают информацию по теме коронавирусной инфекции от знакомых в медицинских кругах. Этим источникам доверяют 40,2% опрошенных. 16,3% в этом вопросе опираются на мнение родных и близких. Интернет-сайтам доверяют 14,5%, а телевидению и знакомым чиновникам 8,7% и 2,2% соответственно.

Из официальных источников информации татарстанцы доверяют: данным ВОЗ, отечественным и западным научным институтам.

В наличии мирового заговора вокруг COVID-19 уверены 5,5% опрошенных татарстанцев, еще 23% респондентов частично разделяют эти взгляды. 58,6% жителей региона не доверяют этой информации.

В целом люди не испытывают сильного страха по отношению к новой болезни. 14,2% оценивают коронавирусную инфекцию как опасную и 8,7% как очень опасную. Почти трети респондентов коронавирус кажется болезнью средней тяжести. 17,1% считают, что опасность очень низкая.

В наличии мирового заговора вокруг COVID-19 уверены 5,5% опрошенных татарстанцев. Фото: Ринат Назметдинов

«Не надо бороться с антипрививочниками»

На сегодняшний день в Татарстане вакцину от коронавируса получили 97 127 человек, из них 1 927 сделали прививки за прошедшие сутки. Вторую дозу препарата получили 41 477 человек.



Однако несмотря на внушающие темпы вакцинации, у нее полно противников. Самый яркий пример — в начале февраля на заседание круглого стола по вакцинации в Общественной палате Татарстана ворвались активисты антипрививочного движения из Самары, Санкт-Петербурга и Калининграда, которые чуть не сорвали заседание.

«Вакцина не прошла клинические испытания. Наше мнение: вакцина не прошла весь объем клинических испытаний. Предупреждаете ли вы людей вашего региона, что они участвуют в эксперименте?!» — заявила тогда руководитель «Ассоциации независимых врачей» Алина Лушавина.

Алина Лушавина. Фото: Ринат Назметдинов

Врач Валерия Орлова из Санкт-Петербурга в свою очередь предложила замглавы Роспотребнадзора Авдониной поклясться на Конституции, что к прививкам никого не принуждают. Но вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в ответ заявила: «Значит так, призываю к конструктивному, деловому разговору, который не содержит термины «поклясться», «дать клятву» — это первое. Второе: вакцинация не является обязательной на территории России».

Об антипрививочниках высказывалась и руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова: «Не надо бороться с антипрививочниками, и антипривовочникам не надо бороться с реальной жизнью».

По ее словам, прививаться или нет — дело и право каждого человека. Необходимо придерживаться позиций и верить профессиональному научному сообществу в борьбе с заболеваемостью. «Лечение коронавируса разумно должно быть аргументировано, а не из серии «пить больше воды и есть имбирь», — добавила спикер.

Алексей Нечаев