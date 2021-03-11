В мировой заговор вокруг COVID-19 верят 5,5% татарстанцев
Большинство татарстанцев опасаются побочных эффектов вакцины
57,1% жителей Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. Такие данные были получены в ходе исследования по теме «Восприятие кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) жителями Татарстана». Его подготовило ИА «ПромРейтинг».
Опрос был проведен с 8 февраля по 9 марта 2021 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей интернета из Татарстана. В выборку вошли 600 случайных респондентов. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными поисковыми системами и социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных сетей, сообщают авторы исследования.
- Вы планируете привиться от коронавирусной инфекции?
Так звучал один из вопросов для респондентов. У жителей республики сформировались разные мнения на этот счет. 18,6% респондентов находятся в раздумьях. 8,2% участников исследования ответили, что планируют сделать прививку, но позже. Прошли вакцинацию уже 5,7% людей. В скором времени прививку сделают 4,2% населения.
- Как лично вы относитесь к обычным прививкам?
На данный вопрос от специалистов 42% респондентов ответили положительно. И только 10,6% отрицательно. При этом 13,1% опрашиваемых ответили, что скорее положительно, а 12,9% сказали, что относятся к прививкам избирательно. 12,1% жителей республики заняли нейтральную позицию.
Основной причиной, почему россияне на фоне жителей других стран не стремятся как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса, исследователи выделили «опасение побочных эффектов от созданной в спешке вакцины». 70,8% участников выборки назвали этот вариант. Также люди не верят в эффективность вакцины. За этот вариант проголосовало 51,3%. На третьем месте по популярности ответ, что респонденты уже переболели.
Кроме того, 56,5% людей слышали о тяжелых побочных эффектах вакцины от коронавирусной инфекции. Ничего не слышали о подобном 33,1% населения.
При этом около шестидесяти процентов опрошенных татарстанцев хорошо осведомлены о месте и способе получения вакцины от коронавирусной инфекции. Примерно 10% опрошенных плохо представляют себе место и способ получения вакцины, а вообще не знают об этом 22,3% респондентов на момент проведения опроса.
Больше всего люди узнают информацию по теме коронавирусной инфекции от знакомых в медицинских кругах. Этим источникам доверяют 40,2% опрошенных. 16,3% в этом вопросе опираются на мнение родных и близких. Интернет-сайтам доверяют 14,5%, а телевидению и знакомым чиновникам 8,7% и 2,2% соответственно.
Из официальных источников информации татарстанцы доверяют: данным ВОЗ, отечественным и западным научным институтам.
В наличии мирового заговора вокруг COVID-19 уверены 5,5% опрошенных татарстанцев, еще 23% респондентов частично разделяют эти взгляды. 58,6% жителей региона не доверяют этой информации.
В целом люди не испытывают сильного страха по отношению к новой болезни. 14,2% оценивают коронавирусную инфекцию как опасную и 8,7% как очень опасную. Почти трети респондентов коронавирус кажется болезнью средней тяжести. 17,1% считают, что опасность очень низкая.
«Не надо бороться с антипрививочниками»
На сегодняшний день в Татарстане вакцину от коронавируса получили 97 127 человек, из них 1 927 сделали прививки за прошедшие сутки. Вторую дозу препарата получили 41 477 человек.
Однако несмотря на внушающие темпы вакцинации, у нее полно противников. Самый яркий пример — в начале февраля на заседание круглого стола по вакцинации в Общественной палате Татарстана ворвались активисты антипрививочного движения из Самары, Санкт-Петербурга и Калининграда, которые чуть не сорвали заседание.
«Вакцина не прошла клинические испытания. Наше мнение: вакцина не прошла весь объем клинических испытаний. Предупреждаете ли вы людей вашего региона, что они участвуют в эксперименте?!» — заявила тогда руководитель «Ассоциации независимых врачей» Алина Лушавина.
Врач Валерия Орлова из Санкт-Петербурга в свою очередь предложила замглавы Роспотребнадзора Авдониной поклясться на Конституции, что к прививкам никого не принуждают. Но вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в ответ заявила: «Значит так, призываю к конструктивному, деловому разговору, который не содержит термины «поклясться», «дать клятву» — это первое. Второе: вакцинация не является обязательной на территории России».
Об антипрививочниках высказывалась и руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова: «Не надо бороться с антипрививочниками, и антипривовочникам не надо бороться с реальной жизнью».
По ее словам, прививаться или нет — дело и право каждого человека. Необходимо придерживаться позиций и верить профессиональному научному сообществу в борьбе с заболеваемостью. «Лечение коронавируса разумно должно быть аргументировано, а не из серии «пить больше воды и есть имбирь», — добавила спикер.
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