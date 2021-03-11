Несколько стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca

Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщении о том, что препарат может вызывать тромбоэмболию.

Первыми такое решение приняли австрийские власти после того, как одна из привитых умерла, а у другой развилась тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. — прим. ред.) легочной артерии. Случаи возникновения тромбоза после вакцинации зарегистрировали и в Нидерландах. Пациент не пострадал, госпитализация не потребовалось, однако расследование будет продолжаться. В ФРГ следят за развитием ситуации.

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После этого решили не использовать вакцину AstraZeneca в Дании, Норвегии и Исландии. Препарат не будут применять до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выяснит, действительно ли вакцина вызывает образование тромбов.

Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия также приостановили использование проблемной партии AstraZeneca. Одну спорную партию запретили в Италии.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Там подчеркнули, что пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой, передает «РИА Новости».

Сегодня Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson.



Татьяна Леухина