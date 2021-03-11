В Турции собираются изменить правила въезда в страну

В Турции собираются изменить правила въезда в страну с 15 марта. Чтобы попасть в страну, всем иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету, сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.

Прибывающие граждане должны будут за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава. Далее анкету, скачанную на электронное устройство, нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

После регистрации на сайте программа выдаст туристу HES-код, необходимый для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.

На сегодняшний день открыты границы с 24 странами. Туристов ждут 15 стран, в том числе Турция, Танзания, Мальдивы, Египет, Грузия, Абхазия, сообщала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Она отметила, что основное количество случаев завоза коронавируса приходится на Турцию — 33.

Также Авдонина привела в пример Турцию как страну, которая неожиданно меняла правила въезда — ранее была открыта для въезда без условий, а перед Новым годом ввели обязательный ПЦР-тест. Подробнее — в материале «Реального времени».