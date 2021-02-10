В центре Гамалеи рассказали, сколько россиян сделали прививку от коронавируса

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» сделали примерно 2,2 млн россиян, рассказал заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Из них второй этап вакцинации от COVID-19 прошли более 1,7 млн человек, передает RT.

Фото: Максим Платонов



Напомним, в начале февраля международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается теперь в 91,6%.

Отметим, в Татарстане, по данным на 10 февраля, 27 118 человек вакцинировались от коронавируса, прирост за сутки составил 3 118. Вторую дозу препарата ввели уже 5 472 татарстанцам. На сегодняшний день в республике действуют 100 пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19.

Татьяна Демина