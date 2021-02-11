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Эксперт предупредил о возможной волне «британского» штамма коронавируса в России

01:20, 11.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт предупредил о возможной волне «британского» штамма коронавируса в России
Фото: Максим Платонов (архив)

Существует опасность распространение «британского» штамма коронавируса в России в середине весны, предупредил главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Британский» штамм к нам все равно придет, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая, а этого не хотелось бы», — приводит ТАСС слова эксперта.

Фото: Максим Платонов (архив)

Он подчеркнул, что «британский» штамм, в отличие от других, легче передается.

Напомним, в России два региона — Удмуртия и Чечня — отменили обязательный масочный режим. В Роспотребнадзоре уже раскритиковали о подобные решения.

ОбществоМедицина
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