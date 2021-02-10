Кадыров объявил об отмене в Чечне масочного режима в общественных местах

Фото: Максим Платонов

В Чечне отменяют обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом объявил глава республики Рамзан Кадыров.

При этом средства индивидуальной защиты по-прежнему рекомендуется носить в связи с тем, что угроза заболеть коронавирусом велика для непереболевших и людей из группы риска. Также маску нужно носить несколько дней после вакцинации от COVID-19.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — написал Кадыров в своем Telegram.

Кроме того, власти республики снимают ограничения по передвижению через границы республики. Это связано с растущим интересом туристов к региону.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кадыров добавил, что ситуация с коронавирусом в Чечне, как и прежде, будет держаться на контроле. Все медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости.

Вчера глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об отмене обязательного масочного режима с пятницы, 12 февраля. Республика стала первым российским регионов, где решили отказаться от средств индивидуальной защиты в общественных местах.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов оценил действия властей Удмуртии. По его мнению, надо сохранять масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.



Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина также высказалась по этому поводу: пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим. По ее словам, в республике нет сторонников «быстрых и не совсем взвешенных решений».

Татьяна Леухина