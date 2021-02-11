В США посчитали, что вакцина «Спутник V» может добиться успеха по всему миру

Фото: Минздрав РФ

Российская вакцина против нового коронавируса «Спутник V» может быть успешна во всем мире, такое мнение опубликовано в американской газете The Washington Post.

Автор статьи отмечает, что сейчас вакцина может стать «мировой историей успеха». Ее автор приводит материалы из научного журнала The Lancet, где указывалось, что вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире, что ставит ее в наравне со знаменитыми вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

Фото: Минздрав РФ

При этом у российской вакцины есть явные преимущества: она значительно дешевле и для нее не требуется такой инфраструктуры хранения при крайне низкой температуре.

Применение вакцины одобрили уже более десятка государств. Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюз и во Всемирную организацию здравоохранения.



Напомним, что «Спутник V» стал первой в мире вакциной от нового коронавируса. В Татарстане массовая вакцинация стартовала 18 января. В первую очередь вакцинировались люди и группы риска. На данный момент в РТ открыто более 100 пунктов вакцинации.

Ольга Плешкова