Власти Кипра возобновят выдачу туристических виз россиянам с 1 марта

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 марта власти Кипра вновь начнут выдавать россиянам туристические визы. Получить их можно будет через онлайн-сервис.

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев», — приводит «Интерфакс» слова атташе по туризму посольства Кипра в РФ Димитриса Димитриу.

Он уточнил, что с 1 марта Кипр начнет пускать туристов из разных стран. В зависимости от эпидемической ситуации они будут поделены на три категории: «красные», «оранжевые» и «зеленые».

Граждане благополучных стран смогут въезжать без ограничений. Туристам из «оранжевой» зоны потребуется только тест для въезда. Прилетающим из «красных» стран придется сдавать два теста: один перед полетом, второй по прибытии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тесты на коронавирус туристам придется проходить за свой счет, однако выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

Кроме того, все прибывающие на Кипр должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Как отметил представитель Минтуризма Кипра, путешественники, у которых тест на коронавирус дал положительный результат, будут отправлены на лечение, а расходы на проживание, еду, питье и лекарства возьмет на себя правительство.