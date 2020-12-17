Путин рассказал, сколько продлится пандемия коронавируса

Во время пресс-подхода после большой онлайн-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, когда закончится пандемия коронавируса.

— Это никто не знает. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и массовой вакцинации, — заявил Путин.

Президент также отметил, что введение нового локдауна в России не планируется.

скриншот трансляции

Во время онлайн-конференции Путин заявил, что к таким масштабам распространения инфекции, с которыми столкнулся мир, не была готова ни одна система здравоохранения. По его мнению, российская система здравоохранения справилась с пандемией лучше, чем в других странах.



Самые важные моменты с мероприятия можно прочитать в трансляции «Реального времени».



Татьяна Демина