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Минниханов: новогодние корпоративы запрещать нельзя

15:39, 17.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минниханов: новогодние корпоративы запрещать нельзя
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что новогодние корпоративы необходимо правильно организовывать, а не запрещать. Он призвал чиновников соблюдать противоэпидемические меры.

«Сейчас будет много корпоративов, разных мероприятий. Да, их надо проводить. Нельзя ограничивать людей. То, что они где-то у себя дома собрались, — это лучше, или создать условия, чтобы можно было Новый год культурно, с соблюдением всех мер предосторожности провести в том помещении, которое для этого соответствует», — передает корреспондент «Реального времени».

Фото: president.tatarstan.ru

На съезде Совета муниципальных образований республики президент РТ подчеркнул, что люди ждут новогодних праздников и будут отмечать не зависимо от запретов.

Он обратил внимание, что муниципалитеты должны продолжать рейды и организовать вакцинацию.

Напомним, Челны получили 2,9 тысячи доз вакцины «Спутник V» и уже готовятся массово прививать жителей от коронавируса.

ОбществоВласть Татарстан
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