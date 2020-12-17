В Татарстане количество смертей от COVID-19 достигло 170

В Татарстане зарегистрировали три смерти от коронавируса. Общее число умерших от вируса в республике достигло 170.

Жертвами коронавирусной инфекции стали мужчины 1949, 1946 и 1944 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает республиканский оперштаб.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 новых случая COVID-19. Всего на 17 декабря в республике зарегистрировано 11 878 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 416 человек, в том числе 76 за минувшие сутки.

