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Путин: «До таких, как я, вакцины не добрались»

12:40, 17.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: «До таких, как я, вакцины не добрались»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос, сделал ли он прививку от коронавируса.

«До таких, как я, вакцины не добрались, — заявил глава государства. Обязательно это сделаю, как только это станет возможным».

«По поводу всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. [...] Один из немногих способов преодоления всего, связанного с пандемией, — это массовая вакцинация. Наша вакцина — эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться», — заявил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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