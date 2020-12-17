Путин: «До таких, как я, вакцины не добрались»
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос, сделал ли он прививку от коронавируса.
«До таких, как я, вакцины не добрались, — заявил глава государства. — Обязательно это сделаю, как только это станет возможным».
«По поводу всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. [...] Один из немногих способов преодоления всего, связанного с пандемией, — это массовая вакцинация. Наша вакцина — эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться», — заявил Путин.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.ОбществоВласть
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