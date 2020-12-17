Путин прокомментировал идею введения «ковидных паспортов»

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции прокомментировал идею о введении специальных международных сертификатов, по которым люди, сделавшие вакцину от коронавируса, смогли бы без ограничений передвигаться по стране и за границу.



«Можно об этом говорить, но хорошо известно, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками [коронавируса]», — обратил внимание Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

