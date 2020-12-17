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Путин прокомментировал идею введения «ковидных паспортов»

15:50, 17.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин прокомментировал идею введения «ковидных паспортов»
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции прокомментировал идею о введении специальных международных сертификатов, по которым люди, сделавшие вакцину от коронавируса, смогли бы без ограничений передвигаться по стране и за границу.

«Можно об этом говорить, но хорошо известно, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками [коронавируса]», — обратил внимание Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

ОбществоМедицина
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