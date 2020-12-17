В Нижнекамск поступило 80 доз вакцины «Спутник V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамскую ЦРМБ поступило 80 доз первой партии вакцины «Спутник V» от коронавируса. В первую очередь препарат получат медицинские работники, а также работники образования, социальной и транспортной сферы, волонтеры.

Одними из первых процедуру вакцинации прошли сотрудники Управления здравоохранения, НЦРМБ и ДГБ с ПЦ. Для того, чтобы сделать прививку, все медицинские работники прошли тестирование на наличие антител с использованием экспресс-тестов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Ожидается, что вторая партия вакцины «Спутник V» поступит в город на следующей неделе, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Ранее начальник управления здравоохранения Челнов Александр Николаев рассказал, как в городе будет проходить прививочная кампания против коронавируса.



Татьяна Леухина