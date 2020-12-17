В Челны поступило 2 900 доз вакцины от коронавируса

В Набережных Челнах готовятся к кампании по вакцинации от коронавируса. В город уже поступили 2 900 доз вакцины «Спутник V», рассказал начальник управления здравоохранения Александр Николаев.

В первую очередь будут прививаться работающие в «красной зоне» медики, полицейские, а также воспитатели детсадов и учителя, передает пресс-служба администрации Челнов.

Фото: nabchelny.ru

«Перед вакцинацией необходимо будет сделать исследование на наличие антител, при определенных эпидемиологических ситуациях и ПЦР-анализ на COVID-19. При наличии отрицательного результата анализа на антитела, отсутствие противопоказаний вакцинация будет проводиться», — пояснил Александр Николаев.

Руководитель челнинского отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев напомнил, что вакцинация проходит в два этапа. Между первой и второй прививкой должен пройти 21 день.