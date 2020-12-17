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Макрон сдал положительный тест на коронавирус

12:34, 17.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Макрон сдал положительный тест на коронавирус
Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, он оказался положительным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», — сказано в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org
ОбществоВластьМедицина
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