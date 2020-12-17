Макрон сдал положительный тест на коронавирус

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, он оказался положительным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», — сказано в сообщении.

