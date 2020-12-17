Путин прокомментировал требования студентов снизить плату за обучение в онлайн-режиме

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции прокомментировал недовольство российских студентов и их родителей отсутствием снижения цен на оплату обучения в университетах в формате онлайн.

Путин заявил, что разделяет отношению к этому вопросу, но отметил, что хоть онлайн, хоть офлайн преподаватели всего равно исполняются свои профессиональные обязанности, а значит, нет оснований снижения оплаты за обучение онлайн.

Вузам в этом году дважды предоставляли финансовые ресурсы для расширения работы в онлайне. Теперь они должны этим заниматься сами как хозяйствующие субъекты, добавил Путин.



«Лучше всего, когда это смешанная система», — заявил Путин относительно существующего в России формата обучения в условиях пандемии коронавируса.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

