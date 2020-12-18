Роспотребнадзор одобрил для путешествия всего три страны

Из 16 стран, с которыми возобновлено авиасообщение, только в трех эпидемиологическая обстановка полностью соответствует критериям Роспотребнадзора.

Так всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериям соответствует Киргизия, Египет, Куба, Мальдивы. Один из трех критериям — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ведомство рекомендует заблаговременно выбирать для путешествий безопасные в эпидемиологическом плане страны и соблюдать меры профилактики.

Ранее сообщалось, что границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года.



Ольга Плешкова