Авдонина рассказала, когда можно ожидать снижения заболеваемости коронавирусом
Первый этап пилотного проекта Роспотребнадзора РФ по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Татарстане был в июне, второй состоялся в сентябре. Третий этап проходит прямо сейчас, итоги подведут в декабре. Всего в испытаниях принимают участие 2 947 человек, сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Коллективный иммунитет имеют 51% детей школьного возраста из числа обследованных, учителя — 52%, врачи — 50%, студенты — 47%.
Напомним, антитела в сентябре нашли у 45,2% участников испытаний, тогда как в июне это значение составляло 31,3%. Большинство людей, которые приняли участие в испытаниях, перенесли COVID-19 без симптомов (93,8%).
Авдонина отметила, что коллективный иммунитет должен быть не менее 70% среди всего населения — чтобы заболеваемость не носила «взрывной» характер. Чтобы инфекция сошла на нет, то иммунитет должен быть порядка 90%.
«Если 70% всего населения это будет, то, соответственно, можем ожидать снижения заболеваемости по аналогии с гриппом. То есть от гриппа мы на сегодня прививаем все-таки 60% населения, и это говорит о том, что в случаи гриппа у нас регистрируется единичные среди не привитых лиц. Поэтому ждем вакцинацию против коронавирусной инфекции, и, соответственно, при хорошем охвате можем ожидать, что инфекция будет уже управляемой».ОбществоМедицина
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