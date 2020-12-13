Роспотребнадзор рассказал о «нулевом» пациенте с коронавирусом в России

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Роспотребнадзор России установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в стране. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

Он появился в России 1 марта. 17 марта в стране диагностировали 100 случай заболевания, сказала она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1». Речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первыми в России зарегистрировали три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 277 человек. Число зараженных выросло до 2 653 928 человек, а выздоровевших — до 2 106 235 человек. Зафиксировано 488 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 46 941 человек.



Татьяна Леухина