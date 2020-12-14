Песков опроверг слухи о том, что Путин во время пандемии живет в бункере

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что во время пандемии Владимир Путин живет в бункере. По его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает «Интерфакс».



Именно там президент живет и работает, как раньше и по-прежнему прилетает в Кремль, пусть уже и не так часто. «Технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — сообщил Песков, добавив, что Путин сдает тесты на коронавирус с необходимой для безопасности частотой.

Фото: commons.wikimedia.org

Еще, по словам Пескова, в резиденции есть врачи и эпидемиологи, которые составляют для него график мероприятий с медицинской точки зрения.

Ранее Песков опроверг наличие у Путина двух идентичных кабинетов.

Маргарита Головатенко