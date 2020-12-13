В Америке вакцинация против коронавируса может начаться 14 декабря

Глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан рассчитывает на то, что вакцинация американцев начнется уже в понедельник, 14 декабря.

Он уточнил, что доставка первых партий вакцины, которые предназначаются для наиболее нуждающихся слоев населения и медицинских работников, уже началась, сообщает CNN.

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Комитет по иммунизации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) 12 декабря проголосовал за то, чтобы рекомендовать применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины, разработанные германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.

В пятницу в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что вакцинация от коронавируса в РФ начнется до конца недели. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян.



Татьяна Леухина