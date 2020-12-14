Роспотребнадзор по Татарстану рекомендовал заведениям общепита отказаться от танцполов

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рекомендовала кафе и ресторанам отказаться от танцполов:

«На сегодня мы все-таки настоятельно рекомендуем в объектах общественного питания исключить танцзоны, танцполы, если это не банкет. То есть в обычном штатном объекте общественного питания должны придерживаться того, чтобы исключить данный вид увеселения».

Она напомнила, что в Татарстане по-прежнему разрешены банкеты численность до 100 человек, при этом должен соблюдаться норматив в 4 кв. м на человека с учетом обслуживающего персонала.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по проведению корпоративов.