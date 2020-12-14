Новости общества

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор по Татарстану рекомендовал заведениям общепита отказаться от танцполов

10:38, 14.12.2020
Роспотребнадзор по Татарстану рекомендовал заведениям общепита отказаться от танцполов
Фото: realnoevremya.ru

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рекомендовала кафе и ресторанам отказаться от танцполов:

«На сегодня мы все-таки настоятельно рекомендуем в объектах общественного питания исключить танцзоны, танцполы, если это не банкет. То есть в обычном штатном объекте общественного питания должны придерживаться того, чтобы исключить данный вид увеселения».

Она напомнила, что в Татарстане по-прежнему разрешены банкеты численность до 100 человек, при этом должен соблюдаться норматив в 4 кв. м на человека с учетом обслуживающего персонала.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по проведению корпоративов.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем