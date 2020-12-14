Еще на пяти предприятиях Набережных Челнов выявили очаги коронавируса

В Набережных Челнах выявили коронавирус у работников еще пяти предприятий: автомобильного завода КАМАЗа, компаний «Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника» и «ДомкорИндустрия».

Помимо этого, случаи COVID-19 выявлены в некоммерческих организациях «Реацентр Челны» и стоматологической клинике «Дента-Плюс», заявил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.

Всего за прошедшую неделю в городе сотрудники Роспотребнадзора проверили 12 торговых предприятий, семь заведений общепита, шесть медучреждений, две школы и восемь детских садов, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что на прошлой неделе в Набережных Челнах стало известно о заболевании коронавирусом работников предприятия «Элмонт» и холдинговой компании «Кама-Тракс».



Татьяна Демина