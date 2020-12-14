Новости происшествий

10:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Еще на пяти предприятиях Набережных Челнов выявили очаги коронавируса

09:29, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Еще на пяти предприятиях Набережных Челнов выявили очаги коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах выявили коронавирус у работников еще пяти предприятий: автомобильного завода КАМАЗа, компаний «Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника» и «ДомкорИндустрия».

Помимо этого, случаи COVID-19 выявлены в некоммерческих организациях «Реацентр Челны» и стоматологической клинике «Дента-Плюс», заявил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.

Всего за прошедшую неделю в городе сотрудники Роспотребнадзора проверили 12 торговых предприятий, семь заведений общепита, шесть медучреждений, две школы и восемь детских садов, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что на прошлой неделе в Набережных Челнах стало известно о заболевании коронавирусом работников предприятия «Элмонт» и холдинговой компании «Кама-Тракс».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем