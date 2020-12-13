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Татарстан находится в числе регионов с наименьшим темпом прироста коронавируса

13:49, 13.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан находится в числе регионов с наименьшим темпом прироста коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан попал в список регионов с низкими темпами прироста коронавируса. Он занял третье место с показателем 08% наряду с Алтаем, Калмыкией, Ингушетией, Северной Осетией — Аланией, Нижегородской, Пензенской, Свердловской и Иркутской областями, а еще с Красноярским, Алтайским, Ставропольским и Краснодарским краями.

Наименьший темп прироста наблюдается в Тыве, Марий Эл, а еще в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Показатель по этим регионам находится на уровне 0,6%.

Показатель 0,7% имеют такие регионы, как Дагестан, Мордовия, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, а еще Оренбургская, Новосибирская, Кемеровская и Еврейская автономные области, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце ноября также сообщалось о темпе прироста на 0,8% в Татарстане.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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