Коронавирус увеличил смертность пациентов с сахарным диабетом и ожирением

У пациентов с сахарным диабетом при заболевании коронавирусом резко повышается риск летального исхода. В частности, у лиц старше 70 он составляет 20,3%, у лиц старше 80 лет — 27,1%.

«За первые шесть месяцев 2020 года COVID-19 увеличил смертность больных сахарным диабетом (СД) на 20%», — цитирует ТАСС пресс-службу НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Это связано с тем, что высокое содержание сахара в крови помогает вирусу быстрее проникать в клетки человеческого организма.

Подвержены высокому риску летального исхода при COVID-19 и пациенты с ожирением: при индексе массы тела (ИМТ) 30—34 летальность составляет 8,9%, при ИМТ 35—39 — 11,5%, при ИМТ более 40 — 13,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что больные сахарным диабетом заражаются коронавирусом в 10,3 раза чаще остальных, у таких пациентов риск летального исхода гораздо выше.



Татьяна Демина