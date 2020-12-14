Татарстан попал в «желтую» зону по распространению коронавируса

Татарстан находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса. По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, в настоящий момент нет ни одного региона России с высоким показателем распространенности инфекции.



Тавадян отметил, что любая эпидемия имеет долгое затухание и что после вакцинации показатели заболеваемости и смертности резко не упадут.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые» (позитивный, показатель распространения меньше 0,9), «светло-желтые» (стабильный, показатель 0,9—1,0), «оранжевые» (удовлетворительный, 1,0—1,1), «светло-красные» (неудовлетворительный, 1,1—1,2); «темно-красные» (тяжелый, больше 1,2). Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше — усиливается, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Татарстан попал в список регионов с низкими темпами прироста коронавируса. Он занял третье место с показателем 0,8%.