Главное к утру: ограничения выезда из Белоруссии, запрет на авиаперевозки в РФ, прививка для генсека ООН
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 10 декабря:
- Власти Белоруссии временно ограничили выезд за пределы страны граждан и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике. Мера принята с целью предотвращения распространения коронавируса.
- Американский институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) назвал главные цвета следующего года. Ими стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен «без всяких сомнений» сделать прививку от коронавируса публично. Как заявил Гутерриш, сделает он это тогда, когда вакцина от COVID-19 станет для него доступна «и когда ситуация будет подходящей».
- Росавиация ввела запрет на авиаперевозки организованных групп туристов грузопассажирскими рейсами, следующими за рубеж. В настоящее время перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов.
- В Тукаевском районе РТ снесут все постройки в деревне Мартыш. Решение о передачи деревенских земель под санитарно-защитную зону нижнекамского промышленного узла приняли депутаты на сессии совета Тукаевского района. Все земельные участки и строения переданы в Госжилфонд при президенте РТ.
- В Минздраве Турции опровергли информацию об отказе Турции от российской вакцины от COVID-19 и объявили о начале токсикологических испытаний.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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