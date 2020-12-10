Институт Pantone назвал два главных цвета 2021 года

Американский институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) назвал главные цвета следующего года. Ими стали глубокий серый (Pantone 17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (Pantone 13-0647 Illuminating).

«Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив», — гласит сообщение института Pantone.

По словам директора Pantone Леатрис Эйсман, выбраны именно эти цвета, так как их «сочетание дает нам стойкость и надежду».

В предыдущие годы выбирался лишь один цвет. В последний раз Pantone определял два цвета в 2016 году. В 2020 году главным цветом стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.

Татьяна Демина