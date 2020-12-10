Генсек ООН планирует публично сделать прививку от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен «без всяких сомнений» сделать прививку от коронавируса публично. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Гутерриш, сделает он это тогда, когда вакцина от COVID-19 станет для него доступна «и когда ситуация будет подходящей».

Он считает, что вакцинация от коронавируса — моральный долг каждого человека: «Потому что это не только услуга для нас самих: каждый, кто вакцинируется, оказывает услугу всему сообществу и останавливает распространение вируса».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в ООН рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.



Татьяна Демина