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Генсек ООН планирует публично сделать прививку от коронавируса

00:31, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Генсек ООН планирует публично сделать прививку от коронавируса
Фото: pixnio.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен «без всяких сомнений» сделать прививку от коронавируса публично. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Гутерриш, сделает он это тогда, когда вакцина от COVID-19 станет для него доступна «и когда ситуация будет подходящей».

Он считает, что вакцинация от коронавируса — моральный долг каждого человека: «Потому что это не только услуга для нас самих: каждый, кто вакцинируется, оказывает услугу всему сообществу и останавливает распространение вируса».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в ООН рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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