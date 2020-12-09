СМИ: в Татарстане снесут целую деревню
В Тукаевском районе РТ снесут все постройки в деревне Мартыш. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.
Решение о передачи деревенских земель под санитарно-защитную зону нижнекамского промышленного узла приняли депутаты на сессии совета Тукаевского района. Все земельные участки и строения переданы в Госжилфонд при президенте РТ.
Всего в деревни расположено 26 объектов недвижимости: 13 земельных участков, 11 жилых домов и два незавершенных объекта строительства.
Глава Тукаевского района Фаил Камаев заявил, что жители деревни Мартыш полностью переселены.
Напомним, что под Казанью в ЖК «Светлый» недостроенный детский сад, который люди ждали несколько лет, снесут ради строительства новых жилых домов.
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