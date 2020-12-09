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СМИ: в Татарстане снесут целую деревню

21:50, 09.12.2020
СМИ: в Татарстане снесут целую деревню
Фото: Максим Платонов (архив)

В Тукаевском районе РТ снесут все постройки в деревне Мартыш. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.

Решение о передачи деревенских земель под санитарно-защитную зону нижнекамского промышленного узла приняли депутаты на сессии совета Тукаевского района. Все земельные участки и строения переданы в Госжилфонд при президенте РТ.

Всего в деревни расположено 26 объектов недвижимости: 13 земельных участков, 11 жилых домов и два незавершенных объекта строительства.

Глава Тукаевского района Фаил Камаев заявил, что жители деревни Мартыш полностью переселены.

Напомним, что под Казанью в ЖК «Светлый» недостроенный детский сад, который люди ждали несколько лет, снесут ради строительства новых жилых домов.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоНедвижимость Татарстан
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