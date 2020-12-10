В Минздраве Турции объявили о старте испытаний российской вакцины от COVID-19
В Турции начинаются токсикологические испытания российской вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что для республики важно, чтобы вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала надлежащей лабораторной практике.
«Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», — приводит слова министра здравоохранения ТАСС.
Так Коджа опроверг информацию об отказе Турции от российской вакцины.
Напомним, в РФПИ опровергли отказ Турции от закупки российской вакцины от COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым