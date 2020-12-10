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В Минздраве Турции объявили о старте испытаний российской вакцины от COVID-19

06:39, 10.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Турции объявили о старте испытаний российской вакцины от COVID-19
Фото: pixino.com

В Турции начинаются токсикологические испытания российской вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что для республики важно, чтобы вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала надлежащей лабораторной практике.

«Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», — приводит слова министра здравоохранения ТАСС.

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Так Коджа опроверг информацию об отказе Турции от российской вакцины.

Напомним, в РФПИ опровергли отказ Турции от закупки российской вакцины от COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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