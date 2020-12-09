В России ограничили авиаперевозки туристических групп

Росавиация ввела запрет на авиаперевозки организованных групп туристов грузопассажирскими рейсами, следующими за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграммы агентства, адресованные российским авиакомпаниям.

«Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — гласит указание Росавиации. В случае нарушения данного правила разрешение на полет аннулируют.

Фото: realnoevremya.ru

В агентстве также напомнили, что грузопассажирские перевозки предназначены в первую очередь для вывоз иностранных граждан их России и возращение россиян на родину.

Напомним, что Россия возобновила международное авиасообщение, ограниченное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Из Казани международные полеты разрешили с 20 августа.

Татьяна Демина