В Белоруссии из-за коронавируса ограничат выезд граждан из страны

Власти Белоруссии временно ограничили выезд за пределы страны граждан и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике. Мера принята с целью предотвращения распространения коронавируса.

Выезд из Белоруссии запретят на автодорожных, железнодорожных и речных пунктах пропуска через границу. Покинуть страну можно будет лишь в исключительных случаях по разрешению председателя государственного пограничного комитета (уполномоченного им должностного лица).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Постановление правительства опубликовано 10 декабря и вступает в силу через 10 дней, сообщает «РИА Новости».

Власти Украины ввели усиленные карантинные меры из-за распространения COVID-19 с 8 по 24 января 2021 года: будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой», на каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.



Татьяна Демина