Власти Башкирии: строительство нового ковидного госпиталя в Стерлитамаке завершится через неделю

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании в воскресенье рассказал, что к следующей субботе строительные работы в новой инфекционной больнице Стерлитамака должны завершиться. После этого там начнутся пусконаладочные работы.

Сдать в эксплуатацию больницу власти рассчитывают к 1 декабря.

Также Назаров заверил, врачей нового ковидного госпиталя обеспечат жильем.

«Ввод этого центра позволит разгрузить коечный фонд других больниц, который сейчас занят ковидными больными. Строительство продолжается, все свои задачи понимают. Власть реагирует на все проблемы, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Например, открыли ситуационный центр, который уже принял более пяти тысяч звонков, каждый из людей получил свою помощь, направляем все силы на лечение больных. Мы готовы и мобилизованы к любой ситуации. Мы с этим, к сожалению, надолго», — приводит слова главы республики Радия Хабирова «Башинформ».