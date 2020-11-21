В Челнах помогающие больным с COVID-19 студенты будут ежемесячно получать по 7 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Студентам медицинских институтов и колледжей ежемесячно будут платить по 10 и 7 тысяч рублей соответственно за оказание помощи больным с коронавирусом, сообщают «Челнинские известия».



Директор медколледжа в Челнах Светлана Вахитова рассказала, что с весны около 500 студентов старших курсов проходят спецпрактику в городских поликлиниках. Они помогают штатным сотрудникам в ведении документации, приеме поступающих звонков и обработке обращений жителей. Еще студенты работают в качестве волонтеров — разносят медпрепараты проходящим амбулаторное лечение пациентам.

Фото: relnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Вахитова подчеркнула, что студенты обеспечены спецэкипировкой и проинструктированы.

Ранее сообщалось, что в Челнах для помощи врачам и усиления работы некоторых медучреждений дополнительно будут привлекаться студенты старших курсов медколледжа.