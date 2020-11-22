Ученые предупредили о возможной вспышке кори из-за коронавируса

Пропуск плановой вакцинации детей из-за ограничительных мер, продиктованных пандемией коронавируса, может спровоцировать вспышку кори, считают ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Помимо эпидемии, ученые называют среди возможных факторов рост бедности ввиду низкой экономической активности и сокращение социальной помощи населению во многих странах.



«Непривитые дети — это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году», — приводит ТАСС слова руководителя группы SAGE, профессора института Кима Малхолланда. Он уточнил, что по отношению к кори год был «тихим» из-за малой мобильности населения в связи с принятыми мерами по изоляции.

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«Драматичность ситуации заключается в том, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний», — сказал Малхолланд.

Плановую вакцинацию, по данным ВОЗ, пропустили около 94 млн детей.

Напомним, ВОЗ предупреждала о вспышке заболеваемости корью в Европе еще в прошлом году.