Путин предложил нуждающимся странам получить российскую вакцину

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G-20, заявил о готовности страны предоставить нуждающимся вакцину от коронавируса.

Он подчеркнул, что конкуренция на рынке прививок от COVID-19 неизбежна, но в таком вопросе необходимо руководствоваться гуманизмом.

Также президент отметил, что главная опасность пандемии кроется не в здоровье граждан, а в запущенном ею экономическом кризисе. Таких проблем мировая экономика не видела со времен Великой депрессии.

«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал президент РФ.