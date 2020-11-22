Новости общества

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Организаторы церемонии прощания с Феофаном просят верующих воздержаться от посещения

09:39, 22.11.2020
Организаторы церемонии прощания с Феофаном просят верующих воздержаться от посещения
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Телеканал ТНВ планирует организовать прямую трансляцию завтрашней церемонии прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией организаторы церемонии рекомендуют верующим, особенно пожилым, воздержаться от ее посещения.

Напомним, церемония начнется в 9:00 с литургии, около 11:00 пройдет отпевание. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Фото: realnoevremya.ru
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем