Организаторы церемонии прощания с Феофаном просят верующих воздержаться от посещения
Телеканал ТНВ планирует организовать прямую трансляцию завтрашней церемонии прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией организаторы церемонии рекомендуют верующим, особенно пожилым, воздержаться от ее посещения.
Напомним, церемония начнется в 9:00 с литургии, около 11:00 пройдет отпевание. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.Общество Татарстан
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