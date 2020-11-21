Президент Татарстана поручил запустить горячую линию по вопросам коронавируса

Сегодня на совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить горячую линию по связанным с коронавирусом вопросам.



Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин пообещал, что линия начнет свою работу уже со следующей недели.

«С максимальной нагрузкой работает система здравоохранения. Ситуация напряженная, но стабильная. Количество мест для приема больных, работа поликлиник, наличие лекарств и кислорода — все эти вопросы оперативно решаются», — сказал он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана запустила горячую линию по доступности медпомощи и лекарств.