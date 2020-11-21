Президент Татарстана поручил запустить горячую линию по вопросам коронавируса
Сегодня на совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить горячую линию по связанным с коронавирусом вопросам.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин пообещал, что линия начнет свою работу уже со следующей недели.
«С максимальной нагрузкой работает система здравоохранения. Ситуация напряженная, но стабильная. Количество мест для приема больных, работа поликлиник, наличие лекарств и кислорода — все эти вопросы оперативно решаются», — сказал он.
Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана запустила горячую линию по доступности медпомощи и лекарств.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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даже будет дополнительные масса звонков и сообщений на "горячую линию" по связанным с коронавирусом вопросам, эта вся информация попадает в Министерство здравоохранения РТ и Роспотребнадзор РТ в итоге реальных и объективных положительных продвижение не стоит ожидать. Поскольку эти ведомства и так работают на износ, иза отсутствия достаточных помещений, койка- мест в больницах, и финансирования ситуация более осложнена и безвыходное в медицине.