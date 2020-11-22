Биолог предупредила об опасности мутации COVID-19

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об изменениях коронавируса в организме зараженных им норок на своем YouTube-канале.



Ученые сделали вывод о том, что новый штамм коронавируса, взятый из животных, приобрел новые свойства, поскольку отличается от изначального на четыре мутации.

Баранова предположила, что это может привести к появлению «суперраспространителей» в случае попадания вируса в популяцию человека. Антитела, взятые от переболевших оригинальной формой вируса людей в большинстве случаев не способны нейтрализовать мутацию.

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«Иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса «норочьего», — заключила профессор.

Ранее сообщалось, что в Дании были уничтожены все норки, заразившиеся коронавирусом. Ветеринары заверили, что продолжат контролировать ситуацию с возможным заражением животных.