В США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку из антител, которой лечили Трампа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало разрешение на экстренное использование сыворотки из антител REGN-COV2, которую применяли для лечения коронавируса у президента страны Дональда Трампа.



«Сегодня FDA выдало разрешение на применение в экстренных случаях одновременного приема casirivimab и imdevimab для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей», — сказано в сообщении.

kremlin.ru

Напомним, в октябре Трамп выступил перед публикой впервые после заражения коронавирусом. На выступлении он заявил, что готов стать донором плазмы крови для других пациентов.