Новости общества

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку из антител, которой лечили Трампа

09:33, 22.11.2020
В США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку из антител, которой лечили Трампа
Фото: wikimedia.org / Anythingyouwant

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало разрешение на экстренное использование сыворотки из антител REGN-COV2, которую применяли для лечения коронавируса у президента страны Дональда Трампа.

«Сегодня FDA выдало разрешение на применение в экстренных случаях одновременного приема casirivimab и imdevimab для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей», — сказано в сообщении.

kremlin.ru

Напомним, в октябре Трамп выступил перед публикой впервые после заражения коронавирусом. На выступлении он заявил, что готов стать донором плазмы крови для других пациентов.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем