Американская компания Moderna назвала цену своей вакцины от COVID-19

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Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал цену разрабатываемой ими вакцины — покупающим странам она обойдется в $25—37 за дозу. Цена будет варьироваться, это зависит от объема заказа.



«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — приводит «РИА Новости» слова Банселя.

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До конца года компания планирует произвести 20 млн доз вакцины. Рассчитывается, что в этом году «небольшая часть» уже будет доступна в Европе — компания сейчас ведет переговоры.

Ранее Moderna заявляла о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.

