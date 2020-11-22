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Американская компания Moderna назвала цену своей вакцины от COVID-19

08:36, 22.11.2020
Американская компания Moderna назвала цену своей вакцины от COVID-19
Фото: скриншот

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал цену разрабатываемой ими вакцины — покупающим странам она обойдется в $25—37 за дозу. Цена будет варьироваться, это зависит от объема заказа.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — приводит «РИА Новости» слова Банселя.

Фото: pxhere.com

До конца года компания планирует произвести 20 млн доз вакцины. Рассчитывается, что в этом году «небольшая часть» уже будет доступна в Европе — компания сейчас ведет переговоры.

Ранее Moderna заявляла о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.

ОбществоМедицина
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