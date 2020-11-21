Вспышка COVID-19 зафиксирована в пермском интернате для детей-инвалидов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Воспитанники Рудничного интерната для детей-инвалидов (город Кизел, Пермский край) действительно заразились коронавирусом, подтвердили в региональном Минздраве. COVID-19 выявили у 22 воспитанников.

«Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19. Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована «красная зона». Госпитализированы трое детей», — говорится в сообщении министерства.

За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 18 006 случаев заражения COVID-19, в том числе 289 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2 085 человек, из них 125 подключены к ИВЛ, выздоровели 12 279 пациентов, 842 скончались, на карантине остаются более 5,4 тысячи человек.